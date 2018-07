Stromerzeuger: Sprudelnde Wasserkraftwerke verhelfen Stromkonzern Verbund zu Gewinnplus

WiehnÖsterreichs größter Stromerzeuger Verbund hat in der ersten Jahreshälfte vor allem dank höherer Wasserstände in seinen Kraftwerken mehr verdient. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um mehr als ein Fünftel auf 503,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich legte der Gewinn des Konzerns, der mehrheitlich in Staatsbesitz ist, um 47,3 Prozent auf 227,5 Millionen Euro zu. Die Erwartungen des Marktes wurden damit übertroffen.