Stromversorgung: Bundesnetzagentur prüft Ursachen für Blackout-Gefahr im Juni

Die Stromhändler dürfen nur so viel Strom verkaufen, wie sie liefern können. Differenzen bei Stromerzeugung und Stromverbrauch müssen die Übertragungsnetzbetreiber ausgleichen. Dieser Bedarf war nach ihren Angaben an den drei Tagen doppelt so hoch gewesen, wie erwartet. Weil die Kosten für die Ausgleichsenergie zeitweise günstiger waren als der kurzfristige Strompreis an der Börse, war der Verdacht aufgekommen, dass Marktteilnehmer auf diese Differenz gewettet und nicht genug Strom nachgekauft haben.