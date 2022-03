Structured-Alpha-Hedgefonds: Allianz schließt mit vier US-Investoren Vergleiche ab

Bei der Allianz sind die ersten vier Vergleiche mit US-Investoren in ihre Hedgefonds unter Dach und Fach. Das Gericht für den südlichen Bezirk von New York bestätigte am Montag die Vergleiche des Münchner Versicherungsriesen mit drei Einheiten der Krankenversicherungs-Organisation Blue Cross Blue Shield sowie dem Pensionsvermögen des Rüstungskonzerns Raytheon, wie aus den Reuters vorliegenden Dokumenten hervorgeht.