Studie: Corona-Pandemie verursacht ein noch nie dagewesenes Impfstoffrennen

Die Coronavirus-Pandemie hat der Impfstoffentwicklung in der Pharmaindustrie einen nie dagewesenen Schub verliehen. „Wir haben über 160 Firmen, die an einem Impfstoff arbeiten, diese Menge an unterschiedlichen Ansätzen haben wir bislang noch nicht gesehen“, sagte Siegfried Bialojan, Leiter des Life Science Center der Beratungsgesellschaft EY am Montag.