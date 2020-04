Studie der DZ Bank: Private Sparquote steigt auf höchsten Stand seit 1992

Trotz Einkommenseinbußen infolge der Coronakrise werden die Deutschen einer Studie mehr Geld auf die hohe Kante legen. Die Sparquote werde in diesem Jahr voraussichtlich auf 12,5 Prozent klettern von 10,9 Prozent 2019, errechnen die Ökonomen der DZ Bank in ihrer am Montag veröffentlichten Untersuchung.