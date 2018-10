Studie: Deutsche Banker fürchten durch Digitalisierung Abbau von noch mehr Jobs

Matthias Schellenberg, CEO von Merck Finck Privatbankiers, bestätigt diesen Eindruck. „Wenn Sie sich ansehen, welche Stellen in Banken ausgeschrieben sind, dann haben vor allem zwei Bereiche enorm an Gewicht gewonnen: IT und Compliance“, sagt er. „Wer jedoch Digitalisierung als ein reines Kostensenkungs- und Stellenabbauprogramm versteht, sieht weder die Anforderungen dahinter noch die Chancen, die sich bieten.“ Digitalisierung ersetze nicht die Beratung, sie schaffe mehr Zeit für Beratung.

Insgesamt könnten die Neueinstellungen den – vorwiegend durch die Digitalisierung bedingten – Personalabbau mit Blick auf die gesamte Branche jedoch weiter nicht ausgleichen, erklärte Rogge-Strang. Es würden jetzt vor allem einfache Tätigkeiten in Abwicklungs- und Service-Einheiten wegfallen.