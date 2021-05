Studie: EU-Bankenbehörde – Weg zu „grünen“ Geldhäusern ist noch weit

Die Banken in der Europäischen Union haben nach Einschätzung der Aufsichtsbehörde EBA beim Ausbau ihrer klimafreundlichen Geschäfte noch einen weiten Weg vor sich. Die EBA hatte den Geldhäusern im März Vorschläge unterbreitet, wie sie über ihre Risiken in Sachen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berichten sollen. Dazu gehört auch die Kennziffer GAR (Green Asset Ratio), die den Anteil „grüner“ Geschäfte am Gesamtportfolio ausweisen soll.