Studie: Europäischen Banken droht ein Rückgang der Gewinne

Ein möglicher Ausweg für die Banken seien Zusammenschlüsse. Seit 2010 sei die Zahl der Institute in Europa um rund ein Viertel auf 7246 gesunken. In Regionen wie Skandinavien, Großbritannien oder Belgien und den Niederlanden sei der Ausleseprozess bereits weit fortgeschritten. „In der Schweiz, Deutschland und Österreich steht dieser Prozess erst relativ am Anfang“, erklärte Rek.