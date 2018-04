Studie: EZB-Papier betont Vorteile einer gemeinsamen Einlagensicherung

In ihrer Studie beschäftigen sich die Forscher unter anderem mit Szenarien, in denen von 1675 Instituten entweder drei Prozent oder sogar zehn Prozent der riskantesten Banken gleichzeitig in ernsthafte Schieflage geraten. Der Studie zufolge wären die Beiträge deutscher Institute zu dem Versicherungsfonds mit Abstand am größten mit 12,5 Milliarden Euro gefolgt von Instituten Frankreich mit 6,6 Milliarden Euro. Dabei nehmen die Forscher an, dass zur Bemessung der Beiträge der Risikograd der Geschäfte einbezogen wird.