Studie: Fachkräftemangel kostet deutsche Wirtschaft mehr als 500 Milliarden Euro

In einer Mitte April veröffentlichten Studie kommt auch das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zu dem Schluss, dass der Mangel an Fachkräften das Wachstum der Wirtschaft hemmt. Demnach fehlen am Jobmarkt derzeit etwa 440.000 qualifizierte Arbeitskräfte. Könnte dieser Bedarf gedeckt werden, so das IW, „würde die Wirtschaftsleistung in Deutschland um bis zu 0,9 Prozent oder rund 30 Milliarden Euro höher ausfallen“.