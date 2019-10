Studie: Frankfurt profitiert als internationaler Bankenstandort vom Brexit

Mit großem Abstand hinter Frankfurt folgen demnach Paris (elf), Dublin (neun), Luxemburg (acht) sowie Amsterdam (fünf). Allerdings entstehen dadurch weniger Arbeitsplätze in Frankfurt als einst erwartet. Die Helaba rückte von ihrer früheren Schätzung ab, wonach sich mittelfristig 8000 Brexit-Banker in Frankfurt ansiedeln werden. „Vermutlich werden es in der Summe etwas weniger sein“, sagte Chefvolkswirtin Gertrud Traud bei einer Pressekonferenz.