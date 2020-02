Studie : Immer mehr Deutsche lehnen EZB-Niedrigzinspolitik ab

Lediglich 29 Prozent werteten den Ergebnissen zufolge die Leitzinspolitik der EZB für richtig. Besonders stark sei die Ablehnung in der Gruppe der über 60-Jährigen: Dort erachteten 66 Prozent der Befragten die Niedrigzinspolitik für falsch. „In Zeiten von Negativzinsen ist es nicht verwunderlich, dass die Zinspolitik der EZB immer stärker an Rückhalt in der Bevölkerung verliert“, sagte Christof Kessler, Vorstandssprecher der Gothaer Asset Management.