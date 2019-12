Studie: Manager-Haftpflicht wird für Versicherer immer teurer

Die Manager-Haftpflichtversicherer machen sich nach einer Studie der Allianz nach zahlreichen Verlustjahren auf eine steigende Flut von Schadenzahlungen gefasst. Die finanziellen Risiken, die auf Vorstände und andere Führungskräfte zukämen, stiegen absehbar auch im nächsten Jahr an, hieß es in der am Mittwoch veröffentlichten Studie der Allianz-Großkundensparte AGCS.