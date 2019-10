Studie Schweizer Banken sehen Risiken durch andauernde Negativzinsen

Negativzinsen verlieren einer Studie der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) zufolge auf längere Sicht ihre gewünschte Wirkung. Sie bezieht sich bei ihrer Analyse ausdrücklich auf die Wirtschaft in der Schweiz, wo Negativzinsen seit 2014 in Kraft sind. „Während sich die wirtschaftlichen Eckwerte verbessert haben, nehmen die Nebenwirkungen und die Risiken für die Bevölkerung und die Wirtschaft zu“, betonte die SBVg am Donnerstag.