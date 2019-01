 Studie: Unternehmen fürchten sich vor Cybervorfällen

MünchenBetriebsstillstand und Cybervorfälle sind laut einer Umfrage der Allianz auch weiterhin die größten Sorgen für Unternehmen weltweit. Der Versicherungskonzern lässt regelmäßig 2.400 Manager, Makler und Risikoexperten in achtzig Ländern befragen. Hackerangriffe und sonstige IT-Unfälle belegen in dem am Dienstag veröffentlichten „Risikobarometer“ sogar erstmals gemeinsam mit Betriebsunterbrechungen den Spitzenplatz. Am zweitmeisten Angst haben Manager vor Naturkatastrophen.