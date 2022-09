Studie von Kearney Die Zombifizierung der Wirtschaft schreitet voran

Am Montag vor einer Woche meldete der Toilettenpapierhersteller Hakle Insolvenz an, am Dienstag folgte der Schuhhändler Görtz, am Donnerstag war der Autozulieferer Dr. Schneider dran. Und bei den drei Mittelstandshavarien wird es kaum bleiben. Auch wenn eine große Insolvenzwelle aktuell nicht in Sicht ist, steigt der Druck auf die Wirtschaft. Denn neben steigenden Energiekosten und abflauender Konsumlust zeichnet sich ein weiterer Belastungsfaktor ab: höhere Finanzierungskosten. Das zeigt eine breitangelegte Studie der Beratungsgesellschaft Kearney zu so genannten Zombie-Unternehmen, also Firmen, die mindestens zehn Jahre am Markt aktiv sind und drei Jahre in Folge nicht in der Lage waren, ihre Zinslast aus dem operativen Geschäft zu decken.