Studie zu Retailbanken: Sparkassen verdienen mit Gebührenerhöhungen so viel wie nie

So kostete bei der MBS ein normales Girokonto vor dem 1. Januar 2017 noch 6,50 Euro, danach 8,50 Euro. Für Onlinekonten, die bislang kostenlos waren, mussten nun 2,50 Euro an Grundgebühr gezahlt werden. Deutlich teurer traf es Unternehmen: Bezahlten sie bisher 4,50 Euro an Grundgebühr für ein Geschäftskonto, waren es nach dem Jahreswechsel satte 12,50 Euro.