Studie zur neuen Arbeitswelt: Deutsche nehmen jede Woche fünf Stunden Arbeit mit nach Hause

Für die Untersuchung zur neuen Arbeitswelt wurden insgesamt 3.000 Arbeitnehmer zwischen 25 und 54 Jahren befragt. Demnach gaben 62, 8 Prozent der Studienteilnehmer an, sich auch in ihrer Freizeit mit Tätigkeiten zu beschäftigen, die eigentlich ihrer Arbeitszeit zuzurechnen sind. Im Durchschnitt fünf Stunden pro Woche. Mehr als jeder Zehnte gab an, sechs bis zehn Stunden pro Woche in seiner Freizeit zu arbeiten, 8,2 Prozent der Befragten sogar mehr als 20 Stunden pro Woche.