Studium: Lernen auf eigene Verantwortung

So konnte ich mein Programm völlig selbst bestimmen. Grundsätzlich ein großer Vorteil, denn nicht jeder ist zu jeder Tageszeit gleich produktiv, manche konzentrieren sich in den Abendstunden besser, andere früh morgens. So kann jeder die Vorlesungen zu den bevorzugten Zeiten hören. Und wenn man etwas verpasst, ist das auch nicht schlimm: Wir konnten uns jede Vorlesung mehrmals anschauen. So schrieb ich in der ersten Runde in Ruhe mit und hörte bei der zweiten Sicht genauer hin. Auch Tim Reichel empfiehlt das. "Die Videos sind keine YouTube-Tutorials", sagt Reichel, "Es reicht nicht, sie nur einmal anzusehen." Das heißt: Sie müssen nachbearbeitet werden. In der regulären Vorlesung mit Präsenz muss beides gleichzeitig passieren.