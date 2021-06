Suborbitaler Rundflugs: Raumfahrtflug mit Jeff Bezos für 28 Millionen Dollar versteigert

Bezos hatte am Montag angekündigt, dass er und sein Bruder an Bord des ersten bemannten Fluges sein würden. Das trieb die Gebote um den Sitzplatz nach oben. Mehr als 7500 Menschen aus 159 Ländern hätten sich für die Auktion registriert, hieß es. Bis Freitag lag das Höchstgebot bei 4,8 Millionen Dollar. Mehr als 20 Bieter mit tiefen Taschen durften an der Endrunde der Auktion am Samstag teilnehmen.