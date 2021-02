Suchmaschine Bing: Drohender Google-Rückzug aus Australien: Microsoft bietet sich als Ersatz an

Microsoft-Präsident Brad Smith erklärte in einer Unternehmensmitteilung, er und der Vorstandschef Satya Nadella hätten Ministerpräsident Scott Morrison und Kommunikationsminister Paul Fletcher bei einem Online-Treffen in der vergangenen Woche gesagt, dass Microsoft das Gesetzesvorhaben uneingeschränkt unterstütze. Morrison bestätigte, dass er mit Nadella gesprochen hat. „Wir glauben, dass der gegenwärtige Gesetzesvorschlag einen fundamentalen Schritt in Richtung einheitlicherer Wettbewerbsbedingungen und eines faireren digitalen Ökosystems für Konsumenten, Unternehmen und die Gesellschaft darstellt“, erklärte Smith.