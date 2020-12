Suchmaschinen-Anbieter: Texas und mehrere andere US-Staaten reichen Klage gegen Google ein

Zehn US-Staaten wollen den Internetriesen Google vor Gericht in die Mangel nehmen. Die Suchmaschine habe sich bei der Online-Werbung „wettbewerbswidrig“ verhalten und ihre „Monopolmacht“ missbraucht, um den Bereich zu kontrollieren, beklagte der texanische Justizminister Ken Paxton am Mittwoch. Er reichte federführend Klage gegen das Unternehmen ein, den Dokumenten zufolge schlossen sich außerdem die Justizminister von Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri, North und South Dakota sowie Utah an.