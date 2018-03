Südafrika: Als am Kap eine neue Zeitrechnung begann

KapstadtWenn sie an den 11. Februar 1990 zurückdenkt, spürt Cheryl Carolus noch immer diesen Zwiespalt aus großem Glück und heftiger Panik. „Ehrlich gesagt war es der reinste Horror“, sagt die politische Aktivistin, die inzwischen Karriere in der Wirtschaft gemacht hat, bei einer Rückschau auf das Ereignis, mit dem vor 28 Jahren in Südafrika eine neue Zeitrechnung begann. Erst am Vortag hatten sie und ihre Mitstreiter in der Anti-Apartheids-Bewegung erfahren, dass Südafrikas Freiheitsikone Nelson Mandela, viel früher als erwartet, schon in aller Kürze von der weißen Minderheitsregierung um Präsident Frederik Willem de Klerk in die Freiheit entlassen würde.