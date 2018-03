Südafrika: Warum die Dürre in Kapstadt ausfällt

Umso mehr verblüfft, wie wenig nun gerade in den deutschen Medien über die vor drei Wochen gegebene Entwarnung zur Wasserkrise am Kap zu lesen ist: Nachdem der kritische Tag zunächst von Mitte April über Anfang Juni bis in den späten August gewandert war, verkündete die in Kapstadt tonangebende liberale Oppositionspartei Demokratische Allianz (DA) in Gestalt ihres Vorsitzenden Mmusi Maimane Mitte März, dass Day Zero für dieses Jahr nun ganz abgesagt worden sei – und das, obwohl bislang noch niemand weiß, wie der für Kapstadt so wichtige Winterregen zwischen Mai und August in diesem Jahr ausfallen wird.