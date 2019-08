Südamerika: Argentinien will Schulden-Laufzeiten verlängern

Argentinien steht seit Wochen verstärkt unter Druck durch einen Kursrutsch der heimischen Währung Peso. Diese hat seit dem 11. August zum Dollar fast 22 Prozent an Wert verloren. An dem Tag verlor der wirtschaftsfreundliche Präsident Mauricio Macri eine wichtige Vorwahl gegen seinen linksgerichteten Herausforderer Alberto Fernandez, der nun als Favorit für die Präsidentenwahl im Oktober gilt. An den Finanzmärkten geht die Angst um, dass der Peso-Verfall dazu führen könnte, dass das Land seine Dollar-Schulden nicht mehr begleichen kann. Die Notenbank verkaufte am Mittwoch erneut massiv Währungsreserven, um den Peso zu stützen.