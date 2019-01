 Südamerika: Venezuelas Notenbank stemmt sich am Devisenmarkt gegen die Hyperinflation

CaracasAngesichts der gigantischen Inflation in Venezuela interveniert die Notenbank am Devisenmarkt. Sie wolle den Wechselkurs zwischen der Landeswährung Bolivar und dem Dollar stabilisieren und sich damit gegen die massive Teuerung im Land stemmen, teilten die Währungshüter am Dienstag mit. Der Preisanstieg in dem von einer Staats- und Wirtschaftskrise erschütterten südamerikanischen Land ist außer Kontrolle geraten. Schätzungen zufolge wird die Inflationsrate dieses Jahr zehn Millionen Prozent erreichen.