S&P, Dow Jones, Nasdaq: Wall Street öffnet nach Fed-Aussagen im Minus

Im Rampenlicht bei den Unternehmen stand unter anderem die Biotechfirma Alpine Immune Sciences in Blick. Der größere Rivale Vertex Pharmaceuticals will sie für rund 4,9 Milliarden Dollar übernehmen, um sein Portfolio um Alpines Therapie gegen Autoimmunerkrankungen der Niere zu ergänzen. Die Papiere des kleineren Unternehmens schnellten um mehr als 35 Prozent in die Höhe. Vertex rückten um ein Prozent vor