Supply Chain Finance Funds: Credit Suisse setzt Handel mit umstrittenem Fondsprodukt aus

Ein gewisser Teil der Vermögenswerte in den Fonds unterliege derzeit erheblichen Unsicherheiten in Bezug auf ihre genaue Bewertung. Um Nachteile für die Fonds und ihre Anleger zu vermeiden, setze das Institut neben Zeichnungen, Rücknahmen und dem Umtausch von Anteilen auch die Berechnung des Nettoinventarwerts aus. Kleinanleger hatten bereits zuvor keinen Zugang zu den Fonds, die Forderungen von Lieferanten an Unternehmen vorfinanziert.