Support ausgelaufen Trotz großer Sicherheitslücken noch Millionen Windows-7-Rechner im Einsatz

Auf dpa-Anfrage teilte die Senatsverwaltung für Inneres mit, dass in 2020 weitere 10 000 Rechner erfolgreich umgestellt worden seien. Der Wechsel auf Windows 10 werde in diesem Jahr abgeschlossen. In absehbarer Zeit würden „keine Arbeitsplatzcomputer mehr im Berliner Landesbesitz unter Windows 7 laufen“. Die Umstellung der Systeme sei eine „Mammutaufgabe, die nur durch einen großen Kraftakt umgesetzt werden kann“.