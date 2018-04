Swissleaks-Affäre: EX-HSBC-Mitarbeiter in Spanien festgenommen

MadridIn der „Swissleaks“-Affäre ist ein ehemaliger HSBC-Mitarbeiter, der den Behörden in Frankreich Tausende von Kundendaten zugespielt hatte, in Spanien festgenommen worden. Der französische Informatiker Hervé Falciani war Ende November 2015 wegen Wirtschaftsspionage in der Schweiz in Abwesenheit zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Auf Grundlage seiner Daten waren weltweit viele Prominente als mögliche Steuersünder in den Fokus der Ermittler geraten.