SXSW: Verletzte bei Schüssen bei Tech-Festival South by Southwest

Am Rande des Technologie-Festival South by Southwest (SXSW) im texanischen Austin wurden vier Menschen durch Schüsse verletzt. Die Polizei in Austin konnte den mutmaßlichen Schützen etwa zwei Stunden nach der Tat in Gewahrsam nehmen. Zuvor riefen die Behörden Menschen auf, das Gebiet zu meiden. Die Verletzungen der Betroffenen seien nicht lebensgefährlich, alle vier seien ins Krankenhaus gebracht worden.