Systemausfall Erneut IT-Panne bei der Commerzbank

Die Commerzbank hat ein weiteres Mal eine IT-Panne erlitten: Nach WirtschaftsWoche-Informationen aus Finanzkreisen führte ein Ausfall von internen Systemen am Dienstag dazu, dass Mitarbeiter circa zwei Stunden lang nicht mehr arbeiten konnten. Schuld an den Problemen soll ein Dienstleister gewesen sein, mit dem die Commerzbank zusammenarbeitet. Ein Sprecher des Instituts bestätigte den Vorfall: „Am 31. August 2021 kam es am späten Vormittag zu einem Ausfall von einem Teil der Arbeitsplatzsysteme der Bank, der in kurzer Zeit behoben werden konnte“. Alle Systeme seien „danach wieder ordnungsgemäß“ gelaufen. „Unsere Kundenzugangskanäle wie zum Beispiel das Online-Banking und die App waren nicht betroffen“, sagte der Sprecher.