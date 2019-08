T-Mobile-Fusionspartner: Sprint fährt weiter Verluste ein

Overland Der US-Mobilfunker Sprint fährt vor der geplanten Übernahme durch die Telekom-Tochter T-Mobile US weiter rote Zahlen ein. Von April bis Juni fiel beim viertgrößten Anbieter im Land einen Verlust von 111 Millionen US-Dollar (100 Mio Euro) an, wie Sprint am Freitag in Overland Park (US-Bundesstaat Kansas) mitteilte.