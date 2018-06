T2S-Plattform: EZB erhöht Gebühren für grenzüberschreitende Wertpapierabwicklung

FrankfurtDie EZB verteuert die Nutzung ihres neuen Computersystems zur grenzüberschreitenden Wertpapierabwicklung. Nach dem Start im Jahr 2015 habe sich der Anschluss einiger Länder an die neue Plattform „Target2-Securities” (T2S) verzögert, was geringere Einnahmen zur Folge gehabt habe, begründeten die Währungshüter am Montag in Frankfurt den Schritt.