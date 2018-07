Tagung in Frankfurt: EZB beschäftigt sich mit Handelskonflikt

Die EZB hat angesichts der verbesserten Konjunktur und der anziehenden Inflation in Aussicht gestellt, ihre vor allem in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufe bis zum Jahresende auslaufen zu lassen. Die Schlüsselzinsen will sie noch bis „über den Sommer“ 2019 hinaus nicht antasten. Viele Börsianer erhoffen sich mehr Klarheit, was dies genau bedeutet, fürchten aber, dass Draghi flexibel bleiben möchte und sich nicht festlegen will.