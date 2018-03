Talanx, Allianz, Munich Re: Wie Trumps Steuerreform das Geschäft der deutschen Versicherer verändert

Doch knapp drei Monate nach der Verabschiedung durch den Kongress zeichnet sich immer deutlicher ab, dass die Reform auch massive Konsequenzen für die deutschen Versicherer hat. „Die neuen Steuerpläne in den USA führen zu Überlegungen über eine neue Struktur der Gruppe“, räumte Talanx-Chef Herbert Haas am Montag am Rande der Bilanzpressekonferenz in Hannover offen ein.