Tanker werden zu schwimmenden Lagern Satellitenbilder zeigen: Iran wird sein Öl nicht mehr los

Am 22. Mai 2016 warfen die Wände der meisten Tanks dank der Sonneneinstrahlung deutliche Schatten nach innen und außen, was einen niedrigen Füllstand signalisiert. Am 7. Juli 2019 dagegen war bei den meisten Tanks nur außen ein Schatten zu erkennen, sie sind also derzeit stark gefüllt.

Von 47 Tanks sind den Aufnahmen zufolge aktuell immerhin 36 Tanks voll, fünf etwa halbleer und nur sechs nahezu komplett leer. Im Mai 2016, als das Ölgeschäft des Landes florierte, waren nur sieben Tanks voll, 17 halbleer und 23 nahezu leer.