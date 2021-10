Tarifstreit: Verdi plant am Montag Warnstreiks bei Hypovereinsbank in München

Im Tarifkonflikt mit den Privatbanken ruft die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks bei der Hypovereinsbank in München auf. Die Beschäftigten sollen in den Filialen und bei der Servicegesellschaft am Sitz der deutschen Unicredit -Tochter am Montag die Arbeit niederlegen, teilte Verdi am Sonntag mit. Weil viele Beschäftigte daheim arbeiten, sei keine Kundgebung geplant. In dem Konflikt hatte Verdi Beschäftigte privater Banken wie der Commerzbank bereits in mehreren Regionen zu Warnstreiks aufgerufen.