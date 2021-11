Tarifstreit : Verdi will mit Warnstreiks Druck auf öffentliche Banken erhöhen

In den Tarifverhandlungen für die rund 60.000 Beschäftigten der öffentlichen Banken will Verdi mit Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. „Die Beschäftigten der öffentlichen Banken unterstreichen mit ihren Warnstreiks noch einmal deutlich, dass sie weiter bereit sind, für ihre Forderungen zu kämpfen“, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck am Mittwoch. Aktionen seien für Donnerstag, einen Tag vor der vierten Verhandlungsrunde, schwerpunktmäßig in Hamburg, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und im Saarland geplant.