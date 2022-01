Tarifverhandlung Verdi fordert fünf Prozent mehr Gehalt für Versicherungsbeschäftigte

Die Gewerkschaft Verdi geht mit der Forderung nach fünf Prozent mehr Geld und einem Rechtsanspruch auf Homeoffice in die Tarifverhandlungen für die rund 160.000 Beschäftigten im Innendienst privater Versicherungen. „Die Versicherungsbranche ist gut durch die Pandemie gekommen, dafür sprechen sowohl die Wachstumsprognosen für das Geschäftsjahr 2022 als auch die guten, teilweise glänzenden Geschäftsergebnisse im vergangenen Jahr“, argumentierte Verdi-Verhandlungsführerin Martina Grundler am Dienstag in Berlin.