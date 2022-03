Tarifverhandlungen: Verdi kündigt bundesweite Warnstreiks bei der Postbank an

Im Tarifkonflikt bei der Postbank ruft die Gewerkschaft Verdi kurz vor der dritten Verhandlungsrunde zu bundesweiten Streiks am Freitag auf. Einbezogen seien dann alle Postbankfilialen, die Callcenter der Postbank sowie die Postbank-Standorte, teilte Verdi am Donnerstag mit. In den Filialen und bei den Callcentern solle auch am Samstag gestreikt werden.