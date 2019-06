Tarifverhandlungen: Warnstreiks bei Banken und Sparkassen – Einige Filialen geschlossen

Hannover, BremenIn der Tarifrunde für Bankangestellte sind am Dienstag mehrere Beschäftigte einem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt. In Bremen beteiligten sich laut Verdi-Versammlungsleiterin Susanne Hylla 175 Mitarbeiter, neun Sparkassen-Filialen blieben geschlossen. Auch in Braunschweig und Hannover gab es ähnliche Aktionen.