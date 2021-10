Nach Kramp-Karrenbauer scheitert in Laschet bereits der zweite Parteichef mit dem Anspruch einer Repositionierung der CDU in der ortlosen Merkel-Mitte - das stärkt die vermeintlichen Akzentsetzer, die neokonservativen (Selbst-)Profilierer und Traditionsidentitären mit ihren blassen Ausrufezeichen-Formeln aus den Neunzigerjahren. Sie wähnen sich jetzt endlich an der Reihe und werden nicht ruhen - zumal dann nicht, wenn es für die Union wirklich in die Opposition geht und sie glauben, mit leitkultur-konservatorischen Mitteln hochmotivierten Ampelpolitikern in die Parade fahren zu müssen, um zu retten, was sie für substanziell und unverrückbar halten.