Tech-Konzern: Facebook warnt vor „deutlichem“ Rückgang des Wachstums

In den letzten Quartalen warben rund um den Globus immer mehr Firmen via Facebook, weil sie darauf setzten, dort online ihre Kunden am besten zu erreichen, die sich während der Pandemie daran gewöhnt haben, von zu Hause zu shoppen. Den verhaltenen Ausblick begründete Finanzchef Dave Wehner mit den rasanten Zuwächsen im Vergleichszeitraum. Allerdings sorgt sich Facebook auch wegen der jüngsten Änderungen von Apple. Der US-Konzern hat den Datenschutz beim iPhone-Betriebssystem verschärft. Nutzer müssen dem sogenannten Tracking von Online-Aktivitäten zustimmen, was dazu führen dürfte, dass einige dies auch ablehnen, was wiederum personalisierte Werbung erschwert. Mit ersten Auswirkungen rechnet Facebook nun im laufenden Quartal.