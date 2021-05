Tech-Konzern: Trend zum Homeoffice beschert Salesforce Rekordquartal

Der Trend zum Homeoffice schiebt den SAP-Konkurrenten Salesforce nachhaltig an. „Wir hatten das beste erste Quartal in unserer Firmengeschichte“, teilte Vorstandschef Marc Benioff am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Der Umsatz kletterte von Februar bis April um 23 Prozent auf 5,96 Milliarden Dollar.