Technikgeschichte Der steile Aufstieg und jähe Fall des IBM-PCs

Insbesondere in des USA erleben die Chromebooks starken Zulauf, vor allem an den Schulen und Universitäten. Auf das Konzept des Cloud-Computers springt fast genau 40 Jahre nach der Vorstellung des ersten IBM-PCs aber auch Microsoft auf. Windows 365 bringt den PC und die benötigte Software ins Netz, so dass man zum Bedienen nur noch einen einfachen Rechner oder Tablet-Computer benötigt.



