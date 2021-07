Technologie: Cancom verkauft Großbritannien-Geschäft an Telefonica

Der Münchner IT-Dienstleister Cancom trennt sich von seinem Geschäft in Großbritannien und Irland und will den Erlös für Übernahmen im deutschsprachigen Raum nutzen. Die britische Tochter Cancom Ltd. geht für 390 Millionen Euro an Telefonica Tech, die zum spanischen Telekom-Konzern Telefonica gehört, wie Cancom in der Nacht zum Donnerstag mitteilte.