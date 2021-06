Technologie: EU-Bankenbehörde EBA untersucht Nutzung von „RegTech“ in der Branche

Die zunehmende Abhängigkeit der Geldhäuser von Automatisierungstechnologien treibt die EU-Bankenaufseher um. Wie die in Paris ansässige europäische Bankenbehörde EBA am Dienstag mitteilte, lassen sich mit solchen Verfahren unter anderem Routineaufgaben in der Bankenaufsicht beschleunigen und menschliche Irrtümer verringern. Bei der Aufsicht fehlten aber gemeinsame Standards in den EU-Ländern für diesen wachsenden Technologiesektor. Das könne eine Hürde für eine breitere Annahme solcher Verfahren darstellen, heißt es in einem Bericht der Behörde.