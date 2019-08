Technologie-Konzern: Huawei stellt erstes neues Smartphone nach US-Bann vor

Der chinesische Konzern will notfalls auch ohne Zugang zu Googles Betriebssystem Android seine neuste Smartphone-Generation vorantreiben. Der Mate 30 für 5G-Netzwerke soll einem Insider zufolge am 18. September in München enthüllt werden. Allerdings blieb der Termin für den Verkaufsstart unklar. Ein Google-Sprecher sagte Reuters, wegen des im Mai verhängten Handelsverbots der US-Regierung werde das Modell keine lizenzierten Apps oder Dienste des Internet-Konzerns enthalten dürfen. Ein von Huawei selbst entwickeltes Betriebssystem mit dem Namen Harmony kann Experten und auch Huawei-Mitarbeitern zufolge wohl noch nicht Android ersetzen.