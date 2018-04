Amazon-Lautsprecher Echo Dot: Neue Version von Alexa soll Kinder zur Höflichkeit erziehen

Auch die Sorgen und Nöte der jungen Nutzer soll das neue Echo Dot im Blick haben. Die Standard-Version von Alexa antwortet auf „Bin ich zu dick?“ mit „Hm, ich weiß es nicht.“ Fragt ein Kind nun sein Gerät, heißt es: „Jeder Mensch hat eine andere Figur, Hautfarbe und Größe, und das ist okay. Wenn du dir wegen irgendetwas Sorgen machst, solltest du dich an einen Freund, Erwachsenen oder Verwandten wenden.“ Auf Themen wie Mobbing in der Schule oder Streit mit den Eltern soll das System vorbereitet sein und Ratschläge geben können.